Чему равен радиус описанной окружности около квадрата, если сторона квадрата рав??а а ( например, а≈6)
Геометрия
Чему равен радиус описанной окружности около квадрата, если сторона квадрата рав??а а ( например, а≈6)
Ответ(ы):
Гость:
Радиус равен половине диагонали квадрата, если сторона квадрата а, то диагональ а√2, а радиус а√2/2(при а=6 радиус равен 3√2)
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