Чему равна длина при радиусе 1.54

Математика
Чему равна длина при радиусе 1.54
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
С=пD   C= 3,14*( 1,54+1,54)=3,о8 *3,14=9,67
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