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∢LKO=30°. Отрезок касательной LK=8,9√3 см. Найди длину окружности
Геометрия
∢LKO=30°. Отрезок касательной LK=8,9√3 см. Найди длину окружности
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