Обобщающее слово к словам ботинки блюдечки ножницы подоконники паровозы чай

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Обобщающее слово к словам ботинки блюдечки ножницы подоконники паровозы чай
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Гость:
Может быть обобщающее слово -  всё
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