Почему появились уменьшительно-ласкательные слова помогите
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Почему появились уменьшительно-ласкательные слова помогите
Ответ(ы):
Гость:
Для придания положительной и эмоциональной окраске речи.
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