Для работников завода построен дом на 240 квартир. Трехкомнатные квартиры составляют 15% всех квартир и 2/3 числа однокомнатных.Остальные двухкомнатные, найдите их кол-во

Математика

Для работников завода построен дом на 240 квартир. Трехкомнатные квартиры составляют 15% всех квартир и 2/3 числа однокомнатных.Остальные двухкомнатные, найдите их кол-во

Автор: Гость