Для работников завода построен дом на 240 квартир. Трехкомнатные квартиры составляют 15% всех квартир и 2/3 числа однокомнатных.Остальные двухкомнатные, найдите их кол-во

Математика
Для работников завода построен дом на 240 квартир. Трехкомнатные квартиры составляют 15% всех квартир и 2/3 числа однокомнатных.Остальные двухкомнатные, найдите их кол-во
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)240/100*15=36- трёхкомнатные квартиры 2) 36/2*3=54-однакомнатных квартир  3)240-(54+36)=150- двухкомнатные квартиры  Ответ: 150. 
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