краткое содержание хамелеон.Чехов

Литература
краткое содержание хамелеон.Чехов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Примерно так: по рынку идут городовой и его помощник- они забирали крыжовник у тех, кто не платит за места на базаре. Они оба очень довольны своей работой. Вдруг слышен визг- из одного из дворов вылетает щенок, а за ним не очень трезвый дядька. Дядька увидел городового и начал объясняться: мол его эта собака укусила и он требует компенсации за ущерб, так, как работа у дядьки кропотливая и он с покусанным пальцем работать не сможет. Городовой приказал уничтожить собачку. а узнав чья это собака несколько раз в зависимости от ситуации менял свое мнение- как ему самому в какой ситуации лучше было бы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Подочто можно вести 10 блокнотов
Ответить
Русский язык
Выполнить транскрипцию слов: грядка, мороз, машина, книжка, ёж
Ответить
Литература
План рассказа певцы.Тургенев
Ответить
География
Кто является первооткрывателем пролива между Евразией и северной Америкой
Ответить
Математика
Пожаалуйста, помогите!!!! золотач проба 585 содержит 58,5 % этого металла, остальное м??дь.Какое количество вещества и сколько граммов золота сод...
Ответить