краткое содержание хамелеон.Чехов

Гость: Гость:

Примерно так: по рынку идут городовой и его помощник- они забирали крыжовник у тех, кто не платит за места на базаре. Они оба очень довольны своей работой. Вдруг слышен визг- из одного из дворов вылетает щенок, а за ним не очень трезвый дядька. Дядька увидел городового и начал объясняться: мол его эта собака укусила и он требует компенсации за ущерб, так, как работа у дядьки кропотливая и он с покусанным пальцем работать не сможет. Городовой приказал уничтожить собачку. а узнав чья это собака несколько раз в зависимости от ситуации менял свое мнение- как ему самому в какой ситуации лучше было бы.