Выполнить транскрипцию слов: грядка, мороз, машина, книжка, ёж
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Выполнить транскрипцию слов: грядка, мороз, машина, книжка, ёж
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