Почему воздушный шарик, наполненный водородом, поднимаясь над Землей, увеличивае??ся в объеме
Физика
Почему воздушный шарик, наполненный водородом, поднимаясь над Землей, увеличивае??ся в объеме
Ответ(ы):
Гость:
шарик поднимается – давление воздуха на стенки шарика уменьшается – давление водорода на стенки шарика не меняется - шарик увеличивается
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