Почему воздушный шарик, наполненный водородом, поднимаясь над Землей, увеличивае??ся в объеме

Физика
Почему воздушный шарик, наполненный водородом, поднимаясь над Землей, увеличивае??ся в объеме
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
шарик поднимается – давление воздуха на стенки шарика уменьшается –  давление водорода на стенки шарика не меняется  -  шарик увеличивается
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