В финал соревнований вышли 4 спортсмена: Алексеев, Борисов, Васильев и Дмитриев. Перед началом финала болельщики высказали такие предположения: а) Васильев победит, а Алексеев будет вторым; б) Алексеев будет третьим, а Дмитри...
Информатика
В финал соревнований вышли 4 спортсмена: Алексеев, Борисов, Васильев и Дмитриев. Перед началом финала болельщики высказали такие предположения: а) Васильев победит, а Алексеев будет вторым; б) Алексеев будет третьим, а Дмитриев – первым; в) Васильев будет последним, а первым будет Борисов. После окончания соревнований оказалось, что каждый болельщик был прав только в одном прогнозе. Определите, как распределились места среди спортсменов. В ответе запишите через запятую фамилии спортсменов, занявших ПЕРВОЕ и ТРЕТЬЕ места.
Ответ(ы):
Гость:
Дмитриев, Алексеев, Борисов, Васильев соответственно ответ Дмитриев, Борисов
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