Переведите в смешанное число 5 17\5

Математика
Переведите в смешанное число 5 17\5
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8,2/5.........................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Почему появились уменьшительно-ласкательные слова помогите
Ответить
Химия
Нужна помощь…,...………,
Ответить
Математика
Для работников завода построен дом на 240 квартир. Трехкомнатные квартиры составляют 15% всех квартир и 2/3 числа однокомнатных.Остальные двухкомна...
Ответить
Информатика
В финал соревнований вышли 4 спортсмена: Алексеев, Борисов, Васильев и Дмитриев. Перед началом финала болельщики высказали такие предположения: а...
Ответить
Математика
Толя выше андрея на 5 см .петя такого же роста что и толя но он на 3 см ниже саши.на сколько смсаша выше чем андрей
Ответить