5)Какое из следующих чисел является наиболее меньшим? А.0,25 Б.0,5 В.0,125 Г.0,105 6) Укажите верное равенство: А. 0,056 м = 56 см Б. 0,056 м = 0,56 см В. 0,056 м = 5,6 см Г. 0,056 м = 560 см 7) Выразите в килограммах...

Математика

5)Какое из следующих чисел является наиболее меньшим? А.0,25 Б.0,5 В.0,125 Г.0,105 6) Укажите верное равенство: А. 0,056 м = 56 см Б. 0,056 м = 0,56 см В. 0,056 м = 5,6 см Г. 0,056 м = 560 см 7) Выразите в килограммах: 1 кг 70 г. А. 1,7 кг. Б. 1,07 кг. В. 1,007 кг. Г. 1070 кг. 8) Представьте дробь 1 3/125 в виде десятичной дроби. Ответ :... 9) При подстановке какой из цифр 0,1,2 или 3 вместо звёздочки (*) неравенство 6, *7gt;6,27 окажется верным? А.0. Б .1. В. 2. Г. 3. 10) На координатной прямой отрезок между точками 0 и 1 разделён на 4 равные части. Запишите координаты точек А,В и С,выразив их десятичными дробями. 11) На координатной прямой найдите координату середины отрезка,соединяющего точки 0,24 и 0,258. Ответ:... 12) Запишите все возможные десятичные дроби, которые можно составить из цифр 1,2 и 3 при условии, что каждая из указанных цифр будет использована,причём только 1 раз. Сколько таких дробей? А.12. Б. 10. В.8. Г.6

Автор: Гость