Вставить глагол to live в нужной форме. I............. at number I. My friend............. in Moscow.We.......... in Russia.

Английский язык
Вставить глагол to live в нужной форме. I............. at number I. My friend............. in Moscow.We.......... in Russia.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
I Lived at number My friend Live in Moscow We Live in Russia
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