Состав и применение: гашения известь, негашенная известь,

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Гашеная известь, или пушонка [Са(ОН)г], образуется в результате гашения жженой извести водой перед внесением в почву. Это тонкий, рассыпающийся порошок, в котором общее содержание окиси кальция и магния в пересчете на СаСОз доходит до 135%. Негашеная известь получается обжигом известняка CaCO3 в непрерывно действующих печах (при температуре 900 – 1000°C) для удаления диоксида углерода. Данное вещество достаточно широко используется в разных сферах человеческой деятельности. К наиболее крупным потребителям следует отнести: черную металлургию, сельское хозяйство, сахарную, химическую, целлюлозно-бумажную промышленность.