Чему равна эквивалентная масса восстановителя в уравнении реакции: KMnO4+Na2SO4 --gt;MnSO4+Na2SO4+K2SO4+H2O пожалуйста с решением даю 20 баллов)))

Химия
Чему равна эквивалентная масса восстановителя в уравнении реакции: KMnO4+Na2SO4 --gt;MnSO4+Na2SO4+K2SO4+H2O пожалуйста с решением даю 20 баллов)))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Неправильно записали  проверьте!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какой род имеет глагол присмотритесь?
Ответить
История
В основе этой сказки С. Маршака лежит произведение смеховой литературы 17 века. А) Мистер Твистер В) сказка про двух лодырей С) Кошкин дом ...
Ответить
Математика
Упростите выражение 3 х+0,6х
Ответить
Алгебра
Помогите решить пример,пожалуйста.Я решаю,а у меня не получается
Ответить
Информатика
Ввести 2 числа.заменить первое число нулем если оно равно второму и поменять оба ч??сла на противоположные(с обратным знаком) в противном случае
Ответить