Чему равна эквивалентная масса восстановителя в уравнении реакции: KMnO4+Na2SO4 --gt;MnSO4+Na2SO4+K2SO4+H2O пожалуйста с решением даю 20 баллов)))
Химия
Чему равна эквивалентная масса восстановителя в уравнении реакции: KMnO4+Na2SO4 --gt;MnSO4+Na2SO4+K2SO4+H2O пожалуйста с решением даю 20 баллов)))
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Гость:
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