Чему равна эквивалентная масса восстановителя в уравнении реакции: KMnO4+Na2SO4 --gt;MnSO4+Na2SO4+K2SO4+H2O пожалуйста с решением даю 20 баллов)))

Химия

Чему равна эквивалентная масса восстановителя в уравнении реакции: KMnO4+Na2SO4 --gt;MnSO4+Na2SO4+K2SO4+H2O пожалуйста с решением даю 20 баллов)))

Автор: Гость