Ввести 2 числа.заменить первое число нулем если оно равно второму и поменять оба ч??сла на противоположные(с обратным знаком) в противном случае

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Ввести 2 числа.заменить первое число нулем если оно равно второму и поменять оба ч??сла на противоположные(с обратным знаком) в противном случае

Автор: Гость