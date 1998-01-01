Напишите все известные Казахстанские группы пж!)

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Поп-группа Ал Давай — была образована в 1998 году в г. Алматы. Проект можно считать одним из самых удачных бой-бэндов в истории нашего шоу-бизнеса. Коллектив является одним из самых успешных музыкальных проектов 2000-х годов Казахстана. Группой было выпущено 3 студийных альбома, 10 радиосинглов и 10 видеоклипов. "Ал Давай" является лауреатом музыкальных премий "Золотой диск", "Голосуй страна", а также многих других. Характерной особенностью коллектива является то, что парни являются первым бойзбендом, который остаётся популярным на протяжении 15 лет, что для казахстанского поп-шоу бизнеса является рекордным показателем.Музыкальная поп-группа "Ал Давай" начинает свою историю с конца девяностых годов. Изначально в коллектив входило четыре человека: Джаксыбеков Тимур, Абенов Едиль, Узбеков Данияр и Шухрат (Шокан Маратулы). Все они являлись профессиональными танцорами, а также обладали достойными вокальными данными.В 2001 г. группа стала обладателем приза "Золотой диск" в номинации "хит года".