Объясни смысл слова плодородие.
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Объясни смысл слова плодородие.
Ответ(ы):
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) Способность почвы удовлетворять потребность растений в питании; совокупность физических, химических и биологических свойств и явлений, обеспечивающих рост и развитие растений. 2) Приношение плодов растением. 3) устар. Способность производить потомство.
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