Вот второе !!!Первое было ранее я первый раз в этой программе так что не в курсе

Французский язык
Вот второе !!!Первое было ранее я первый раз в этой программе так что не в курсе
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Автор: Гость
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