Сколько гласных букв и гласных звуков и сколько согласных букв и согласных звуков
Русский язык
Сколько гласных букв и гласных звуков и сколько согласных букв и согласных звуков
Ответ(ы):
Гость:
Гласных букв 10 согласных 23
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Собственная скорость теплохода 21,6 км/ч.Скорость течения 4,9 км/ч.Найдите скорость теплохода по течению и против.
Русский язык
1.укажите вариант в котором представлен фразеологизм старославянского происхожд??ния это делает честь гореть в огне неугасимом целиком и пол...