Основанием этого каменного здания стали постройки 15 века.Помогите

История
Основанием этого каменного здания стали постройки 15 века.Помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Теремной дворец вот правильный ответ удачи в учёбе))
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