Основанием этого каменного здания стали постройки 15 века.Помогите
История
Основанием этого каменного здания стали постройки 15 века.Помогите
Ответ(ы):
Гость:
Теремной дворец вот правильный ответ удачи в учёбе))
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