Помогите 1)найти F=vх/у если х≥0 у≠0 2)f=x²-√x/у-2 если х≥0 у≠2
Информатика
Помогите 1)найти F=vх/у если х≥0 у≠0 2)f=x²-√x/у-2 если х≥0 у≠2
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