Кремль в этом городе был возведён по приказу местного митрополита. А)Астрахань. B)Ростов Великий C)Вологда D)Коломна

История

Кремль в этом городе был возведён по приказу местного митрополита. А)Астрахань. B)Ростов Великий C)Вологда D)Коломна

Автор: Гость