Кремль в этом городе был возведён по приказу местного митрополита. А)Астрахань. B)Ростов Великий C)Вологда D)Коломна
История
Кремль в этом городе был возведён по приказу местного митрополита. А)Астрахань. B)Ростов Великий C)Вологда D)Коломна
Ответ(ы):
Гость:
Роооостов великий:) минимальная длина 20 символов
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