Напишите план по сказке: Хоббит или туда и обратно, плз.
Литература
Напишите план по сказке: Хоббит или туда и обратно, плз.
Ответ(ы):
Гость:
1)Неожиданное предложение 2)В дороге 3)Первая опасность 4)Моя прелесть 5)Последний шаг
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