Помогите решить Известно, что при некоторых значениях переменных значения выражения 2m + 3n равно 5. Найти значения выражения 4m + 6n + 7 при тех же значениях переменой.
Математика
Помогите решить Известно, что при некоторых значениях переменных значения выражения 2m + 3n равно 5. Найти значения выражения 4m + 6n + 7 при тех же значениях переменой.
Ответ(ы):
Гость:
2m+3n=5 4m+6n+7= 2*(2m+3n) +7 Подставим : 2*5 +7=17 ⇒ 4m+6n+7=17 Ответ: 4m+6n+7=17
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