Помогите решить Известно, что при некоторых значениях переменных значения выражения 2m + 3n равно 5. Найти значения выражения 4m + 6n + 7 при тех же значениях переменой.

Математика

Помогите решить Известно, что при некоторых значениях переменных значения выражения 2m + 3n равно 5. Найти значения выражения 4m + 6n + 7 при тех же значениях переменой.

Автор: Гость