Низкий дом с голубыми ставнями (Есенин) метафоры и олицитворение и эпитет и сравнение и т.д.
Литература
Низкий дом с голубыми ставнями (Есенин) метафоры и олицитворение и эпитет и сравнение и т.д.
Ответ(ы):
Гость:
Не понила вопрос. обьясните я помогу чем смогу
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