Низкий дом с голубыми ставнями (Есенин) метафоры и олицитворение и эпитет и сравнение и т.д.

Литература

Низкий дом с голубыми ставнями (Есенин) метафоры и олицитворение и эпитет и сравнение и т.д.

Автор: Гость