Определите объем и количество вещества воды, образовавшегося при сгорании 400г аммиака, если массовая доля негорючих примесей составляет 20%.
Химия
Определите объем и количество вещества воды, образовавшегося при сгорании 400г аммиака, если массовая доля негорючих примесей составляет 20%.
Ответ(ы):
Гость:
4NH3 +3 O2 = 2N2 + 6 H2O Количество вещества NH3= 400*0, 8 : 17 =18,8 моль n (H2O) = 18,8 *6 : 4 = 28,2 моль V (H2O)= 28,2 * 22,4 = 631,68 л
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