Определите объем и количество вещества воды, образовавшегося при сгорании 400г аммиака, если массовая доля негорючих примесей составляет 20%.

Химия

Определите объем и количество вещества воды, образовавшегося при сгорании 400г аммиака, если массовая доля негорючих примесей составляет 20%.

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