Должны ли дети воевать? сочинение

Литература
Должны ли дети воевать? сочинение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Все люди в мире думают по разному одни считают что не должны а другие считают что дети должны воевать . Но Я считаю что нет . Потому что детство ребёнка должна быть запоминающимся красочным и веселым, беззаботным, а не мрачным и страшным.
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