Должны ли дети воевать? сочинение

Гость: Гость:

Все люди в мире думают по разному одни считают что не должны а другие считают что дети должны воевать . Но Я считаю что нет . Потому что детство ребёнка должна быть запоминающимся красочным и веселым, беззаботным, а не мрачным и страшным.