Можно ли эти поэмы считать историческим источником какую на ваш взгляд достоверн??ю информацию мы может получить из этих поэм о жизни греков
История
Можно ли эти поэмы считать историческим источником какую на ваш взгляд достоверн??ю информацию мы может получить из этих поэм о жизни греков
Ответ(ы):
Гость:
В основе поэмы Гомера «Илиада» лежит миф о последнем — десятом годе Троянской войны. Ее название происходит от другого имени города Троя — Илион. В наши дни ученые считают, что поэмы созданы были в VIII в. до н. э.В этих поэмах боги являлись такими же действующими лицами, как и смертные люди. В «Илиаде» поэт ярко изображает быт военного времени — битвы, подвиги героев, жестокости войны. В «Одиссее» же он рисует главным образом картины мирной жизни. В VI в. до н. э. правитель города Афин Писистрат составил специальную комиссию, которой было поручено записать тексты обеих поэм, что она и сделала. С тех пор изучение текста обязательно в Греции для всех школьников. Высоко оценил эти произведения Платон: «Гомер воспитал всю Грецию».На берегу Черного моря, в одной из колоний Греции, археологи нашли обломки камня с вырезанным на его поверхности началом «Илиады». Надпись была сделана явно неопытной рукой, так как в ней были найдены ошибки. Археологи предположили, что высек эти строчки начинающий камнерез, которому поэмы была дана в качестве упражнения.
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