Помогите решить пример,пожалуйста.Я решаю,а у меня не получается

Алгебра
Помогите решить пример,пожалуйста.Я решаю,а у меня не получается
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