Какой род имеет глагол присмотритесь?

Математика
Какой род имеет глагол присмотритесь?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Глаголы во множественном числе рода не имеют
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