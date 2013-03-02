Чему равна сумма 1+2+3+...+2013

Математика
Чему равна сумма 1+2+3+...+2013
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2028098 т.к прибавляешь 1 и последние число и умножаешь на половину чисел которые тебе даны. К примеру 1+2013 равно 2014, половина этих чисел будет 1007, умножаешь 2014 на 1007 и получается ответ.
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