Цікаве про Америку, гори, скілки міст і скільки проживає людей, БДЛАСУЧКА
География
Цікаве про Америку, гори, скілки міст і скільки проживає людей, БДЛАСУЧКА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сполучені Штати Америки настільки різноманітна країна, що про неї можна цілу книгу написати, але ми вирішили підібрати для Вас тільки найцікавіші факти про США. - Американці звикли до чайових і в усі рахунки , будь то кафе або таксі , включають їх за замовчуванням . - У конституції Сполучених Штатів Ви жодного разу не зустрінете слово «демократія » . - Американські законодавці не позбавлені гумору . У штаті Небраска Ви запросто зможете придбати за 30 доларів офіційний диплом адмірала і командувати флотом. Юрисдикція диплому поширюється тільки на цей штат , тільки от у Небраски немає виходу до моря . - Якщо Ви думаєте , що в США офіційна мова англійська ? То це не так! У американців , взагалі її немає . Напевно лінь документально прописати . - Майже всі американці живуть у кредит , і це факт . Навіть , якщо вони його не брали , то швидше за все він дістався їм у спадок. Це не заважає 80 % сімей володіти двома машинами. - З дитинства вбите поняття про американську мрію , робить з більшості американців трудоголіків . - Цікаво , що є заклади тільки для чорних , а тільки для білих немає і бути не може , тому що засудять за дискримінацію чорних.
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