Чему равна сумма углов выпуклого четырехугольника, если один из сторон равен 60 а остальные равны между собой
Геометрия
Чему равна сумма углов выпуклого четырехугольника, если один из сторон равен 60 а остальные равны между собой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов 4-угольника равна 360` 1) 360-60= 300` осталось 2) 300/3=100` каждый угол Вроде так
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