Чему равно сопротивление электрической цепи между точками А и В

Физика
Чему равно сопротивление электрической цепи между точками А и В
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=U/I сопротивление пропорционально  напряжению электрической цепи и обратно пропорционально силе тока
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