Чему равно уменьшаемое,если вычитаемое равно 9,а разность3?

Математика
Чему равно уменьшаемое,если вычитаемое равно 9,а разность3?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-9=3 х=3+9 х=12 12-9=3 уменьшаемое=12
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