Помогите решить 9-8 2/3
Математика
Помогите решить 9-8 2/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9-8=1 1-2/3=3/3-2/3=1/3
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