Чему равно значение выражения 4/100 + 7/1000? А) 0,047 Б) 0,1047 В)0,407 Г)0,47
Математика
Чему равно значение выражения 4/100 + 7/1000? А) 0,047 Б) 0,1047 В)0,407 Г)0,47
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Ответ (А) 0,047.........................
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