Чему равны углы треугольников, на которые высота разбивает равносторонний треугольник
Алгебра
Чему равны углы треугольников, на которые высота разбивает равносторонний треугольник
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У равностороннего треугольника все углы по 60 градусов. Ответ: 30, 90, 60 углы в двух новых треугольниках
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