Через каспийское море Казахстан имеет выход

География
Через каспийское море Казахстан имеет выход
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На Азербайджан и Иран
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