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Через каспийское море Казахстан имеет выход
География
Через каспийское море Казахстан имеет выход
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Гость:
На Азербайджан и Иран
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