Через конец точки А отрезка АВ проведена плоскость а. Через конец точки В и точки С этого отрезка проведены параллельные прямые,пересекающие плоскость в точках В1 и С1 Найдите длину отрезка ВВ1,если : СС1=21см,АС;ВС=3,5
Геометрия
Через конец точки А отрезка АВ проведена плоскость а. Через конец точки В и точки С этого отрезка проведены параллельные прямые,пересекающие плоскость в точках В1 и С1 Найдите длину отрезка ВВ1,если : СС1=21см,АС;ВС=3,5
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Провели так чтоб не задеть с и всё
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