Черное море почему его назвали Черное море

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1. Природа Черного моря на глубине более 200 метров - это сероводород, придающий предметам и воде черный цвет. 2. Название Черному морю дали моряки, наблюдавшие черный цвет воды во время штормов. 3. Считается, что первое название Черному морю дали турки, пытавшиеся покорить население его берегов, но встречали такое сопротивление, что море назвали Черным, негостеприимным. К сожалению, история Черного моря умалчивает о том, кто первый назвал Черное море.