Черное море почему его назвали Черное море

Окружающий мир
Черное море почему его назвали Черное море
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Природа Черного моря на глубине более 200 метров - это сероводород, придающий предметам и воде черный цвет. 2. Название Черному морю дали моряки, наблюдавшие черный цвет воды во время штормов. 3. Считается, что первое название Черному морю дали турки, пытавшиеся покорить население его берегов, но встречали такое сопротивление, что море назвали Черным, негостеприимным. К сожалению, история Черного моря умалчивает о том, кто первый назвал Черное море.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
( 105y +175y) :35= 123x :41= 114y :19=
Ответить
Геометрия
Даны векторы m (-3:0), n (0:1), p(2:3), найдите вектор a = 2m - 3n + p и его длину
Ответить
Алгебра
Х²-4х-5≤0 решите неравенство, помогите пожалуйста
Ответить
Алгебра
Решите квадратное уравнение, очень надо: само уравнение; 3x(в квадрате) + x - 2 = 0
Ответить
Английский язык
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА С ТЕСТОМ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ! I. Определите видовременную форму глагола в следующих предложениях. 1. I have already signe...
Ответить