Даны векторы m (-3:0), n (0:1), p(2:3), найдите вектор a = 2m - 3n + p и его длину
Геометрия
Даны векторы m (-3:0), n (0:1), p(2:3), найдите вектор a = 2m - 3n + p и его длину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2m= {-3*2; 0*2} ={-6;0} -3n ={-3*0;-3*1} ={0;-3} p ={2;3} a= {-6+0+2; 0-3+3}={-4;0} длинна равна 4
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