Разбирите предложение человека который пишет книги называют писателем

Гость: Гость:

"Человека, который пишет книги, называют писателем." Называют - сказуемое, выраженное глаголом. Человека, писателем - дополнения, существительные. Который - союзное слово, выр. местоимением. Пишет - подлежащее, выр. глаголом. Книги - дополнение, сущ. Предложение сложное, сост из 2-х простых предложений. СПП. Придаточное(который пишет книги) разрывает главное(человека называют писателем).