Разбирите предложение человека который пишет книги называют писателем

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Разбирите предложение человека который пишет книги называют писателем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Человека, который пишет книги, называют писателем."  Называют - сказуемое, выраженное глаголом.  Человека, писателем - дополнения, существительные.  Который - союзное слово, выр. местоимением. Пишет - подлежащее, выр. глаголом.  Книги - дополнение, сущ.  Предложение сложное, сост из 2-х простых предложений. СПП. Придаточное(который пишет книги) разрывает главное(человека называют писателем). 
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