Какой признак характерен для представителей кишечнополостных

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Признаки 1.Ведут исключительно водный образ жизни. 2.Их строение характеризуется радиальной или лучистой симметрией. в зависимости от числа повторяющихся органов расположенных вокруг главной оси различают порядки лучевой симметрии. ( если 4 органа - четырехлучевая и т. д.) . 3.Это двухслойные животные. В онтогенезе у них формируются два зародышевых листка - экто-и энтодерма. Эктодерма и энтодерма разделены слоем мезоглеи. 4.Характерная черта - наличие стрекательных клеток. 5.Движение осуществляется путем муcкульных сокращений. 6.Размножение в основном половым путем. Личинки подвижные. Бесполое размножение - почкование.