Смесь поваренной соли и песка массой 8 г поместили 40 грамм воды песок не растворил??я а соль растворилась и образовался раствор объемом 44,0 мл и плотностью 1,05 г/мл. 1. определить массы соли и песка смеси 2. определите ма...

Гость: Гость:

1. Масса солевого раствора равна объему этого раствора, умноженного на его плотность: m = V*d = 44 мл * 1,05 г/мл = 46,2 г. Масса воды в этом растворе по условию 40 г. Значит, 46,2 - 40 = 6,2 г - это масса соли. Эта соль находилась в смеси с песком. То есть масса смеси равна сумме масс соли и песка Тогда масса песка равна массе смеси за вычетом массы соли: 8-6,2 = 1,8 г. 2. Массовая доля соли в растворе рана отношению массы растворенной соли к массе раствора (в процентах): (6,2 г / 46,2 г) * 100% = 13,4% 3. а) Железные опилки можно отделить магнитом. Затем песок и деревянные опилки можно разделить водой. Легкие опилки всплывут, а плотный песок утонет. Воду с опилками можно аккуратно слить, а осадок песка высушить на дне емкости. Для ускорения процесса можно отфильтровать песок через фильтровальную бумагу. И сушить песок не в емкости , а на бумаге. б) Поскольку нам нужно отделить только песок, остальные вещества не обязательно сохранять неизменными. Значит, можно пользоваться химическими методами. Зальем смесь уксусной кислотой. Сода и мел растворятся с выделением углекислого газа. Когда газ перестанет выделяться, а мела и соды больше не останется, можно промыть песок чистой водой, аккуратно приливая воду, перемешивая, затем отстаивая песок и сливая жидкость над песком.Затем отфильтровать песок, как в первом случае, и высушить его. Если мел и сода все еще остаются нерастворившимися, нужно аккуратно, не взмучивая песок, слить жидкость над песком и добавить еще кислоты. И так делать до полного растворения мела и соды.