Задача:мешок конфет весит 100килограмм. А мешок картошки весит 54 килограмм. А если купить упаковку орехов которая весит в 2 раза больше,чем картошка то картошка все равно будет больше, только уже в 3 раза больше. Сколько всего...

Математика

Задача:мешок конфет весит 100килограмм. А мешок картошки весит 54 килограмм. А если купить упаковку орехов которая весит в 2 раза больше,чем картошка то картошка все равно будет больше, только уже в 3 раза больше. Сколько всего весят все мешки и сколько будет весить картошка? Решите эту задачу несколькими способами,а также условие.

Автор: Гость