ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! СРОЧНО!!!! При движении по городу на каждые 100 км автомобиль р??сходует 12 литров бензина. Сколько километров можно проехать на этом автомобиле по городу, затратив 30 литров бензина
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! СРОЧНО!!!! При движении по городу на каждые 100 км автомобиль р??сходует 12 литров бензина. Сколько километров можно проехать на этом автомобиле по городу, затратив 30 литров бензина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30\12=2.5 2) 100* 2.5= 250км
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