Срочнооо!!! во сколько раз поезд, имеющий скорость 54 км/ч, движется быстрее мухи, ле??ящей со скоростью 5 м/с
Физика
Срочнооо!!! во сколько раз поезд, имеющий скорость 54 км/ч, движется быстрее мухи, ле??ящей со скоростью 5 м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поезд быстрее в 10,8
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