Срочнооо!!! во сколько раз поезд, имеющий скорость 54 км/ч, движется быстрее мухи, ле??ящей со скоростью 5 м/с

Физика

Срочнооо!!! во сколько раз поезд, имеющий скорость 54 км/ч, движется быстрее мухи, ле??ящей со скоростью 5 м/с

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