"Робинзон Крузо"-чему он учит ?

Литература
"Робинзон Крузо"-чему он учит ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это глубокое философское произведение. Только не надо его читать в пересказе Чуковского, который у нас широко растиражирован и где убраны все рассуждения о философии и религии. И книга превращена в обычный приключенческий роман для детей.  Насколько я помню (в обычном переводе романа) , многократно повторяется мысль о том, что надо быть довольным тем, что имеешь, благодарным богу, и что он понял это, когда всё потерял. И ещё проводится мысль о веротерпимости, когда Робинзон Крузо рассуждает о том, кем ему сделать Пятницу – католиком или протестантом.
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