"Робинзон Крузо"-чему он учит ?

Гость: Гость:

Это глубокое философское произведение. Только не надо его читать в пересказе Чуковского, который у нас широко растиражирован и где убраны все рассуждения о философии и религии. И книга превращена в обычный приключенческий роман для детей. Насколько я помню (в обычном переводе романа) , многократно повторяется мысль о том, что надо быть довольным тем, что имеешь, благодарным богу, и что он понял это, когда всё потерял. И ещё проводится мысль о веротерпимости, когда Робинзон Крузо рассуждает о том, кем ему сделать Пятницу – католиком или протестантом.